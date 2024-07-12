По делу зампредов правительства Ивановской области арестован бизнесмен

Октябрьский районный суд Иваново взял под стражу третьего подозреваемого в рамках расследования дела о превышении полномочий чиновниками правительства Ивановской области. Им стал замдиректора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
«12 июля 2024 года постановлением Октябрьского районного суда в отношении заместителя директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней», — отмечается в сообщении суда.
Ранее суд уже арестовал двух заместителей председателя правительства Ивановской области — Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Их обвиняют в том, что они на протяжении длительного времени предоставляли поддержку одной коммерческой организации, обеспечив ей возможность заключения государственных контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму свыше 850 миллионов рублей.
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