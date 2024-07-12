12 июля 2024

По делу зампредов правительства Ивановской области арестован бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Арестованные подозреваются в превышении полномочий
Арестованные подозреваются в превышении полномочий Фото:

Октябрьский районный суд Иваново взял под стражу третьего подозреваемого в рамках расследования дела о превышении полномочий чиновниками правительства Ивановской области. Им стал замдиректора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«12 июля 2024 года постановлением Октябрьского районного суда в отношении заместителя директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней», — отмечается в сообщении суда.

Ранее суд уже арестовал двух заместителей председателя правительства Ивановской области — Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Их обвиняют в том, что они на протяжении длительного времени предоставляли поддержку одной коммерческой организации, обеспечив ей возможность заключения государственных контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму свыше 850 миллионов рублей.

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Октябрьский районный суд Иваново взял под стражу третьего подозреваемого в рамках расследования дела о превышении полномочий чиновниками правительства Ивановской области. Им стал замдиректора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. «12 июля 2024 года постановлением Октябрьского районного суда в отношении заместителя директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней», — отмечается в сообщении суда. Ранее суд уже арестовал двух заместителей председателя правительства Ивановской области — Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Их обвиняют в том, что они на протяжении длительного времени предоставляли поддержку одной коммерческой организации, обеспечив ей возможность заключения государственных контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму свыше 850 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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