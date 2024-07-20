РИА Новости: Евросоюз увеличил закупки рыбы из России до максимума

20 июля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сумма европейского импорта рыбы из России составила 65 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае этого года Евросоюз осуществил закупку рыбы из России на 65 миллионов евро, что является рекордным показателем с начала года. Эти данные опубликованы в евростате. «Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Евросоюза (ЕС). Там также отметили, что союз уже четыре месяца подряд увеличивает количество закупаемой в России рыбы. Более половины импорта Европы составляет филе рыбы, около трети — замороженная рыба. Также Россия поставляет в ЕС сушеную рыбу и моллюсков. Основной покупатель: Нидерланды (закупка на 18,5 миллионов евро) и Португалия (увеличила закупку до 13 миллионов евро). Ранее ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Из-за этого европейским переработчикам стало не хватать сырья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае этого года Евросоюз осуществил закупку рыбы из России на 65 миллионов евро, что является рекордным показателем с начала года. Эти данные опубликованы в евростате. «Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Евросоюза (ЕС). Там также отметили, что союз уже четыре месяца подряд увеличивает количество закупаемой в России рыбы. Более половины импорта Европы составляет филе рыбы, около трети — замороженная рыба. Также Россия поставляет в ЕС сушеную рыбу и моллюсков. Основной покупатель: Нидерланды (закупка на 18,5 миллионов евро) и Португалия (увеличила закупку до 13 миллионов евро). Ранее ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Из-за этого европейским переработчикам стало не хватать сырья.