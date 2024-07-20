РИА Новости: Евросоюз увеличил закупки рыбы из России до максимума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, садок, рыба, садки, форель, форелевое хозяйство, форелевая ферма
Сумма европейского импорта рыбы из России составила 65 миллионов рублей Фото:

В мае этого года Евросоюз осуществил закупку рыбы из России на 65 миллионов евро, что является рекордным показателем с начала года. Эти данные опубликованы в евростате.

«Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Евросоюза (ЕС). Там также отметили, что союз уже четыре месяца подряд увеличивает количество закупаемой в России рыбы.

Более половины импорта Европы составляет филе рыбы, около трети — замороженная рыба. Также Россия поставляет в ЕС сушеную рыбу и моллюсков. Основной покупатель: Нидерланды (закупка на 18,5 миллионов евро) и Португалия (увеличила закупку до 13 миллионов евро).

Ранее ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Из-за этого европейским переработчикам стало не хватать сырья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мае этого года Евросоюз осуществил закупку рыбы из России на 65 миллионов евро, что является рекордным показателем с начала года. Эти данные опубликованы в евростате. «Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Евросоюза (ЕС). Там также отметили, что союз уже четыре месяца подряд увеличивает количество закупаемой в России рыбы. Более половины импорта Европы составляет филе рыбы, около трети — замороженная рыба. Также Россия поставляет в ЕС сушеную рыбу и моллюсков. Основной покупатель: Нидерланды (закупка на 18,5 миллионов евро) и Португалия (увеличила закупку до 13 миллионов евро). Ранее ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Из-за этого европейским переработчикам стало не хватать сырья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...