РИА Новости: Евросоюз увеличил закупки рыбы из России до максимума

В мае этого года Евросоюз осуществил закупку рыбы из России на 65 миллионов евро, что является рекордным показателем с начала года. Эти данные опубликованы в евростате.
«Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Евросоюза (ЕС). Там также отметили, что союз уже четыре месяца подряд увеличивает количество закупаемой в России рыбы.
Более половины импорта Европы составляет филе рыбы, около трети — замороженная рыба. Также Россия поставляет в ЕС сушеную рыбу и моллюсков. Основной покупатель: Нидерланды (закупка на 18,5 миллионов евро) и Португалия (увеличила закупку до 13 миллионов евро).
Ранее ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне торговых ограничений с Россией из-за конфликта на Украине. Из-за этого европейским переработчикам стало не хватать сырья.
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