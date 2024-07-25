Политолог: СВО не повлияла на «нормальность» политической системы в России

25 июля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Политолог Чеснаков заявил о феноменальных особенностях длительного сплочения вокруг Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация не повлияла на стабильность и «нормальность» политической системы в России, а наоборот, раскрыла ее феноменальные свойства. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков, открывая круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященный выборам губернаторов в сентябре 2024 года. «Сегодняшние выборы — это демонстрация нормальности. Избирательные циклы при максимальном продвижении со стороны власти демонстрируют нормальность нашей политической системы. Они показывают, что все политические игроки встроены в рамки, признанные и легитимные. СВО — это чрезвычайное событие, но для политической системы „чрезвычайщины“ оно не несет», — убежден эксперт. Он добавил, сегодня система, напротив, демонстрируют феноменальные свойства, которые проявились на выборах президента и сохранятся на ближайших осенних выборах. « Впервые мы сталкиваемся с такой длительной мобилизацией вокруг лидера. Мы видим уникальный характер консолидации вокруг лидера, которая длится в течение двух лет, и нет сигналов для снижения уровня этой консолидации, что феноменально», — полагает Чеснаков. По мнению эксперта, несмотря на спецоперацию, политическая жизнь в стране продолжается. В пример он привел последние дискуссии с Центральной избирательной комиссией, связанные с изменениями избирательного законодательства, которое сегодня инициирует председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, статус кандидата должен присваиваться претенденту на участие в выборах после его регистрации избирательной комиссией, а не после выдвижения. «Развитие электоральной системы продолжается, и в ближайшие 2-3 года мы будем свитделтелями интересных процессов, связанных с новыми элементами в политическом действе», — резюмировал руководитель научного совета Центра политической конъюктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецоперация не повлияла на стабильность и «нормальность» политической системы в России, а наоборот, раскрыла ее феноменальные свойства. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков, открывая круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященный выборам губернаторов в сентябре 2024 года. «Сегодняшние выборы — это демонстрация нормальности. Избирательные циклы при максимальном продвижении со стороны власти демонстрируют нормальность нашей политической системы. Они показывают, что все политические игроки встроены в рамки, признанные и легитимные. СВО — это чрезвычайное событие, но для политической системы „чрезвычайщины“ оно не несет», — убежден эксперт. Он добавил, сегодня система, напротив, демонстрируют феноменальные свойства, которые проявились на выборах президента и сохранятся на ближайших осенних выборах. « Впервые мы сталкиваемся с такой длительной мобилизацией вокруг лидера. Мы видим уникальный характер консолидации вокруг лидера, которая длится в течение двух лет, и нет сигналов для снижения уровня этой консолидации, что феноменально», — полагает Чеснаков. По мнению эксперта, несмотря на спецоперацию, политическая жизнь в стране продолжается. В пример он привел последние дискуссии с Центральной избирательной комиссией, связанные с изменениями избирательного законодательства, которое сегодня инициирует председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, статус кандидата должен присваиваться претенденту на участие в выборах после его регистрации избирательной комиссией, а не после выдвижения. «Развитие электоральной системы продолжается, и в ближайшие 2-3 года мы будем свитделтелями интересных процессов, связанных с новыми элементами в политическом действе», — резюмировал руководитель научного совета Центра политической конъюктуры.