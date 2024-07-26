Набиуллина: экономика РФ все еще находится в состоянии перегрева

26 июля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Набиуллина заявила, что ключевая ставка была повышена из-за риска стагфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская экономика до сих пор находится в состоянии значительной степени перегрева. Так, без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. <…> Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться. По сути, это — сценарий стагфляции», — заявила Набиуллина на пресс-конференции Председателя Банка России. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава ЦБ РФ добавила, что все стагфляцию можно остановить путем глубокой рецессии. На данный момент этому поможет дополнительное ужесточение политики России. Кроме того, отмечается, что Банк России повысил до 14 — 16% прогноз средней ключевой ставки на 2025 год. Ранее он составлял 10 — 12%. Также на 2026 год прогноз повышен с 6 — 7% до 10 — 11%, а на 2027 год — до 7,5 — 8,5%. Ранее ключевая ставка была повышена до 18%. По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ будет держать ставку высокой для возвращения инфляции к поставленной цели. Также не исключается дальнейшее повышение ключевой ставки, если то будет необходимо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская экономика до сих пор находится в состоянии значительной степени перегрева. Так, без повышения ключевой ставки были бы увеличены риски стагфляции, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. <…> Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться. По сути, это — сценарий стагфляции», — заявила Набиуллина на пресс-конференции Председателя Банка России. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава ЦБ РФ добавила, что все стагфляцию можно остановить путем глубокой рецессии. На данный момент этому поможет дополнительное ужесточение политики России. Кроме того, отмечается, что Банк России повысил до 14 — 16% прогноз средней ключевой ставки на 2025 год. Ранее он составлял 10 — 12%. Также на 2026 год прогноз повышен с 6 — 7% до 10 — 11%, а на 2027 год — до 7,5 — 8,5%. Ранее ключевая ставка была повышена до 18%. По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ будет держать ставку высокой для возвращения инфляции к поставленной цели. Также не исключается дальнейшее повышение ключевой ставки, если то будет необходимо.