У невестки главы Катара украли 11 сумок с люксовой одеждой в поезде до Парижа

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция, теплоход
Невестка главы Катара столкнулась с ограблением на пути в Париж Фото:
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Олимпиада-2024

У невестки главы Катара Тамимы бен Хамады Аль Тани украли 11 сумок с предметами люксовой одежды в поезде, следовавшем в Париж. Об этом сообщает газета Le Parisien.

«При себе Тамима бен Хамада Аль Тани имела чемоданы и 11 дорожных сумок марки Hermes. Обнаружив их пропажу, потерпевшая сразу обратилась к начальнику поезда», — говорится в материале. Там добавили, что инцидент произошел во время путешествия на скоростном поезде, соединяющем Ниццу и Париж.

Женщина вместе со своей горничной направилась в Париж, чтобы стать свидетельницей олимпийских соревнований. На одной из остановок в вагон вошли представители полиции, состав простоял около 20 минут, однако злоумышленника обнаружить не удалось. Транспортная компания, в свою очередь, отметила, что «путешественник несет полную ответственность за контроль за своим багажом», заключили в газете.

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У невестки главы Катара Тамимы бен Хамады Аль Тани украли 11 сумок с предметами люксовой одежды в поезде, следовавшем в Париж. Об этом сообщает газета Le Parisien. «При себе Тамима бен Хамада Аль Тани имела чемоданы и 11 дорожных сумок марки Hermes. Обнаружив их пропажу, потерпевшая сразу обратилась к начальнику поезда», — говорится в материале. Там добавили, что инцидент произошел во время путешествия на скоростном поезде, соединяющем Ниццу и Париж. Женщина вместе со своей горничной направилась в Париж, чтобы стать свидетельницей олимпийских соревнований. На одной из остановок в вагон вошли представители полиции, состав простоял около 20 минут, однако злоумышленника обнаружить не удалось. Транспортная компания, в свою очередь, отметила, что «путешественник несет полную ответственность за контроль за своим багажом», заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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