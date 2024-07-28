У невестки главы Катара украли 11 сумок с люксовой одеждой в поезде до Парижа

28 июля 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Невестка главы Катара столкнулась с ограблением на пути в Париж Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 У невестки главы Катара Тамимы бен Хамады Аль Тани украли 11 сумок с предметами люксовой одежды в поезде, следовавшем в Париж. Об этом сообщает газета Le Parisien. «При себе Тамима бен Хамада Аль Тани имела чемоданы и 11 дорожных сумок марки Hermes. Обнаружив их пропажу, потерпевшая сразу обратилась к начальнику поезда», — говорится в материале. Там добавили, что инцидент произошел во время путешествия на скоростном поезде, соединяющем Ниццу и Париж. Женщина вместе со своей горничной направилась в Париж, чтобы стать свидетельницей олимпийских соревнований. На одной из остановок в вагон вошли представители полиции, состав простоял около 20 минут, однако злоумышленника обнаружить не удалось. Транспортная компания, в свою очередь, отметила, что «путешественник несет полную ответственность за контроль за своим багажом», заключили в газете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У невестки главы Катара Тамимы бен Хамады Аль Тани украли 11 сумок с предметами люксовой одежды в поезде, следовавшем в Париж. Об этом сообщает газета Le Parisien. «При себе Тамима бен Хамада Аль Тани имела чемоданы и 11 дорожных сумок марки Hermes. Обнаружив их пропажу, потерпевшая сразу обратилась к начальнику поезда», — говорится в материале. Там добавили, что инцидент произошел во время путешествия на скоростном поезде, соединяющем Ниццу и Париж. Женщина вместе со своей горничной направилась в Париж, чтобы стать свидетельницей олимпийских соревнований. На одной из остановок в вагон вошли представители полиции, состав простоял около 20 минут, однако злоумышленника обнаружить не удалось. Транспортная компания, в свою очередь, отметила, что «путешественник несет полную ответственность за контроль за своим багажом», заключили в газете.