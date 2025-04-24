Mash: лишенный гражданства комик Романов прописан в квартире иноагента Белого

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Романов лишен гражданства России
Романов лишен гражданства России Фото:

Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства, был прописан в элитной квартире в Москве, которая принадлежит юмористу Руслану Белому* (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, речь идет о жилплощади на западе столицы.

«Лишенный гражданства РФ комик Дмитрий Романов оказался прописан в московской квартире иноагента Руслана Белого, который помогал ему получить российский паспорт в 10-х годах», — пишет telegram-канал Mash. Квартира находится на улице Народного Ополчения.

По данным канала, в квартире в настоящее время зарегистрированы супруга Руслана Белого Ольга, его бабушка Раиса и родственница Оксана Белая. В 2023 году Руслан и его супруга осуществили переезд в Испанию.

В 2022 году Романов покинул Россию и перебрался в одну из европейских стран, однако официально с места жительства не снялся. Кроме того, он владеет еще одной квартирой, расположенной на улице Арнаутской в Одессе на Украине.

Ранее ФСБ России приняла решение о лишении российского гражданства стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Согласно данным ведомства, действия артистов представляют угрозу национальной безопасности страны. Процедура прекращения гражданства осуществлена на основании действующего законодательства.

*Руслан Белый признан Минюстом РФ иноагентом

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Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства, был прописан в элитной квартире в Москве, которая принадлежит юмористу Руслану Белому* (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщают telegram-каналы. По данным источника, речь идет о жилплощади на западе столицы. «Лишенный гражданства РФ комик Дмитрий Романов оказался прописан в московской квартире иноагента Руслана Белого, который помогал ему получить российский паспорт в 10-х годах», — пишет telegram-канал Mash. Квартира находится на улице Народного Ополчения. По данным канала, в квартире в настоящее время зарегистрированы супруга Руслана Белого Ольга, его бабушка Раиса и родственница Оксана Белая. В 2023 году Руслан и его супруга осуществили переезд в Испанию. В 2022 году Романов покинул Россию и перебрался в одну из европейских стран, однако официально с места жительства не снялся. Кроме того, он владеет еще одной квартирой, расположенной на улице Арнаутской в Одессе на Украине. Ранее ФСБ России приняла решение о лишении российского гражданства стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Согласно данным ведомства, действия артистов представляют угрозу национальной безопасности страны. Процедура прекращения гражданства осуществлена на основании действующего законодательства. *Руслан Белый признан Минюстом РФ иноагентом
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