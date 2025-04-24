Bloomberg: США попросят Путина признать право Украины иметь свою армию

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Штаты могут попросить у Путина признать право Украины на армию
Штаты могут попросить у Путина признать право Украины на армию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США намерены попросить у России признать право Украины на наличие собственной армии и оборонной промышленности в рамках потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с деталями предстоящих переговоров.

«США попросят у России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом», — пишет Bloomberg. По данным источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует поднять этот вопрос на встрече с главой России Владимиром Путиным.

По информации издания, инициатива Вашингтона свидетельствует о попытках администрации Трампа добиться уступок как со стороны Кремля, так и Киева для достижения долгосрочного урегулирования затяжного конфликта. В то же время ряд критиков рассматривают предложения США преимущественно как выгодные Москве, отмечая, в частности, давление на Украину относительно отказа от вступления в НАТО.

Ранее издание Axios со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен прибыть в Россию в пятницу, 25 апреля. По данным источника, в рамках визита предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущие переговоры между сторонами состоялись 11 апреля в Санкт-Петербурге.

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США намерены попросить у России признать право Украины на наличие собственной армии и оборонной промышленности в рамках потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с деталями предстоящих переговоров. «США попросят у России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом», — пишет Bloomberg. По данным источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует поднять этот вопрос на встрече с главой России Владимиром Путиным. По информации издания, инициатива Вашингтона свидетельствует о попытках администрации Трампа добиться уступок как со стороны Кремля, так и Киева для достижения долгосрочного урегулирования затяжного конфликта. В то же время ряд критиков рассматривают предложения США преимущественно как выгодные Москве, отмечая, в частности, давление на Украину относительно отказа от вступления в НАТО. Ранее издание Axios со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф должен прибыть в Россию в пятницу, 25 апреля. По данным источника, в рамках визита предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущие переговоры между сторонами состоялись 11 апреля в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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