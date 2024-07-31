Бойцы штурмового отряда первой гвардейской Славянской бригады Южного военного округа взяли в плены двух украинских военных, один из них оказался офицером. Это было сделано в ходе освобождения населенного пункта Прогресс на авдеевском направлении, сообщил боец отряда с позывным "Маяк".
«Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер», — заявил военный с позывным «Маяк». Его слова передает РИА Новости.
Боец добавил, что изначально украинских пленных было трое, однако одному из них не удалось спасти жизнь — он подорвался на своем дроне-камикадзе. Также пойманный офицер не сразу сознался в своем звании, отметил российский военный. Для этого штурмовикам ВС РФ пришлось искать его документы. Уточняется, что всем военнопленным была оказана медицинская помощь, после этого группа эвакуации передала их командованию.
Ранее украинский националист Альберт Григорович сообщил, что СБУ после возвращения боевиков из российского плена проверяет и отправляет в штурмовые подразделения. При этом у них нет соответствующей квалификации для этого, однако их ставят впереди основной группы во время заданий, передает 360.ru.
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