Видео в ВК перестали загружаться на фоне замедления YouTube

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У «Вконтакте» произошел технический сбой
У «Вконтакте» произошел технический сбой Фото:

Соцсеть «Вконтакте» столкнулась с техническим сбоем. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. Проблемы с погрузкой видео в соцсети произошли на фоне сообщений о снижении скорости загрузки у YouTube.

«„Вконтакте“ поразил технический сбой, из-за которого в соцсети не грузятся видео», — сообщил telegram-канал. Причины неисправности соцсети неизвестны. 

URA.RU проверило сообщения о сбоях в работе соцсети. Информация не подтвердилась. В пресс-службе ВКонтакте отметили, что все работает в обычном режиме.

У ВК перестали погружаться видео
У ВК перестали погружаться видео
Фото:

Ранее произошли сбои в работе YouTube. Первыми о них своим абонентам сообщил мобильный оператор МТС.  

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, российские дата-центры намерены прекратить сотрудничество с компанией Google через использование так называемых «серых схем». Это может привести к значительному снижению скорости загрузки контента на платформе YouTube. В ответ на это депутат Государственной Думы Ксения Горячева обратилась к официальным лицам с просьбой обеспечить бесперебойную работу видеохостинга в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соцсеть «Вконтакте» столкнулась с техническим сбоем. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. Проблемы с погрузкой видео в соцсети произошли на фоне сообщений о снижении скорости загрузки у YouTube. «„Вконтакте“ поразил технический сбой, из-за которого в соцсети не грузятся видео», — сообщил telegram-канал. Причины неисправности соцсети неизвестны.  URA.RU проверило сообщения о сбоях в работе соцсети. Информация не подтвердилась. В пресс-службе ВКонтакте отметили, что все работает в обычном режиме. Ранее произошли сбои в работе YouTube. Первыми о них своим абонентам сообщил мобильный оператор МТС.   По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, российские дата-центры намерены прекратить сотрудничество с компанией Google через использование так называемых «серых схем». Это может привести к значительному снижению скорости загрузки контента на платформе YouTube. В ответ на это депутат Государственной Думы Ксения Горячева обратилась к официальным лицам с просьбой обеспечить бесперебойную работу видеохостинга в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...