Видео в ВК перестали загружаться на фоне замедления YouTube

Соцсеть «Вконтакте» столкнулась с техническим сбоем. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. Проблемы с погрузкой видео в соцсети произошли на фоне сообщений о снижении скорости загрузки у YouTube.
«„Вконтакте“ поразил технический сбой, из-за которого в соцсети не грузятся видео», — сообщил telegram-канал. Причины неисправности соцсети неизвестны.
URA.RU проверило сообщения о сбоях в работе соцсети. Информация не подтвердилась. В пресс-службе ВКонтакте отметили, что все работает в обычном режиме.
Ранее произошли сбои в работе YouTube. Первыми о них своим абонентам сообщил мобильный оператор МТС.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, российские дата-центры намерены прекратить сотрудничество с компанией Google через использование так называемых «серых схем». Это может привести к значительному снижению скорости загрузки контента на платформе YouTube. В ответ на это депутат Государственной Думы Ксения Горячева обратилась к официальным лицам с просьбой обеспечить бесперебойную работу видеохостинга в России.
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