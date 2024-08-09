ВСУ провели массированную атаку по регионам РФ: карта СВО на 9 августа

Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Липецкую и Белгородскую области. Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь. Всего за ночь над Россией сбили 75 БПЛА. В то же время российские военные поразили пехоту ВСУ в районе Вербового, уничтожили полевой склад украинских бойцов под Макеевкой и опорный пункт ВСУ под Угледаром. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Регионы РФ
Курская область
Экипажи истребителей Су-25 поразили подразделения и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС России в этом же районе с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк и бронеавтомобиль украинских военных. Вертолет армейской авиации ВКС уничтожил бронетехнику ВСУ.
По информации военкора Александра Коц, Суджа остается под контролем ВС РФ. При этом военный эксперт Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что в Судже идут бои, и до стабилизации еще далеко.
Липецкая область
В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Липецк. В результате этого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Эвакуируют жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Сейчас пункты временного размещения при необходимости готовы принять около 4800 человек.
В результате атаки БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к проблемам с энергоснабжением. Подачу электричества уже восстановили. Также МЧС по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме.
Севастополь
ВСУ пытались атаковать Севастополь. По данным из telegram-канала губернатора города Михаила Развожаева, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. Предварительно, уничтожено два безэкипажных катера.
Белгородская область
Белгородская область также подверглась массированной атаке ВСУ. В результате случившегося пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Силами ПВО в регионе сбили 29 БПЛА самолетного типа.
Кроме того, четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. В результате этого произошел пожар в нескольких квартирах.
Брянская область
В Брянской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в области нет.
Авдеевское направление
Зенитчики группировки «Центр» прикрыли артиллерийские позиции от украинских беспилотников на авдеевском направлении. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве обороны.
ВС РФ поразили пехоту ВСУ в районе Вербового
Расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» поразили пехоту ВСУ в опорных пунктах в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Поражение склада ВСУ под Макеевкой
Российские артиллеристы уничтожили полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Макеевки в ЛНР. Военный эксперт в разговоре с ТАСС подчеркнул, что детонация боеприпасов после уничтожения склада нанесла ВСУ ущерб.
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Под Угледаром морпехи 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили опорный пункт ВСУ. Камандир расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным Рассвет рассказал ТАСС, что расчет также уничтожил реактивные системы ВСУ, артиллерийские установки М777, немецкие Leopard, американские Bradley.
ВС РФ освободили более 1 км границы из-под Кармазиновки
Российские военные выбили подразделения ВСУ из-под района населенного пункта Кармазиновка в ЛНР и освободили более одного километра границы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военные отступили за административную границу республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.