ВСУ провели массированную атаку по регионам РФ: карта СВО на 9 августа

За ночь над Россией сбили более 70 беспилотников
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ВСУ атаковали регионы России беспилотниками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Липецкую и Белгородскую области. Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь. Всего за ночь над Россией сбили 75 БПЛА. В то же время российские военные поразили пехоту ВСУ в районе Вербового, уничтожили полевой склад украинских бойцов под Макеевкой и опорный пункт ВСУ под Угледаром. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Регионы РФ

Курская область

Экипажи истребителей Су-25 поразили подразделения и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС России в этом же районе с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк и бронеавтомобиль украинских военных. Вертолет армейской авиации ВКС уничтожил бронетехнику ВСУ.

По информации военкора Александра Коц, Суджа остается под контролем ВС РФ. При этом военный эксперт Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что в Судже идут бои, и до стабилизации еще далеко.

Липецкая область

В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Липецк. В результате этого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Эвакуируют жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Сейчас пункты временного размещения при необходимости готовы принять около 4800 человек.

В результате атаки БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к проблемам с энергоснабжением. Подачу электричества уже восстановили. Также МЧС по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме.

Севастополь

ВСУ пытались атаковать Севастополь. По данным из telegram-канала губернатора города Михаила Развожаева, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. Предварительно, уничтожено два безэкипажных катера.

Белгородская область

Белгородская область также подверглась массированной атаке ВСУ. В результате случившегося пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Силами ПВО в регионе сбили 29 БПЛА самолетного типа.

Кроме того, четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. В результате этого произошел пожар в нескольких квартирах.

Брянская область

В Брянской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в области нет.

Авдеевское направление

Зенитчики группировки «Центр» прикрыли артиллерийские позиции от украинских беспилотников на авдеевском направлении. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве обороны.

ВС РФ поразили пехоту ВСУ в районе Вербового

Расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» поразили пехоту ВСУ в опорных пунктах в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Поражение склада ВСУ под Макеевкой

Российские артиллеристы уничтожили полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Макеевки в ЛНР. Военный эксперт в разговоре с ТАСС подчеркнул, что детонация боеприпасов после уничтожения склада нанесла ВСУ ущерб.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Под Угледаром морпехи 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили опорный пункт ВСУ. Камандир расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным Рассвет рассказал ТАСС, что расчет также уничтожил реактивные системы ВСУ, артиллерийские установки М777, немецкие Leopard, американские Bradley.

ВС РФ освободили более 1 км границы из-под Кармазиновки

Российские военные выбили подразделения ВСУ из-под района населенного пункта Кармазиновка в ЛНР и освободили более одного километра границы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военные отступили за административную границу республики.

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Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Липецкую и Белгородскую области. Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь. Всего за ночь над Россией сбили 75 БПЛА. В то же время российские военные поразили пехоту ВСУ в районе Вербового, уничтожили полевой склад украинских бойцов под Макеевкой и опорный пункт ВСУ под Угледаром. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Экипажи истребителей Су-25 поразили подразделения и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также ВС России в этом же районе с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили танк и бронеавтомобиль украинских военных. Вертолет армейской авиации ВКС уничтожил бронетехнику ВСУ. По информации военкора Александра Коц, Суджа остается под контролем ВС РФ. При этом военный эксперт Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что в Судже идут бои, и до стабилизации еще далеко. В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку беспилотниками на Липецк. В результате этого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС. Эвакуируют жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации попали 416 домовладений. Сейчас пункты временного размещения при необходимости готовы принять около 4800 человек. В результате атаки БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к проблемам с энергоснабжением. Подачу электричества уже восстановили. Также МЧС по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме. ВСУ пытались атаковать Севастополь. По данным из telegram-канала губернатора города Михаила Развожаева, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. Предварительно, уничтожено два безэкипажных катера. Белгородская область также подверглась массированной атаке ВСУ. В результате случившегося пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Силами ПВО в регионе сбили 29 БПЛА самолетного типа. Кроме того, четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино. В результате этого произошел пожар в нескольких квартирах. В Брянской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в области нет. Зенитчики группировки «Центр» прикрыли артиллерийские позиции от украинских беспилотников на авдеевском направлении. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве обороны. Расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» поразили пехоту ВСУ в опорных пунктах в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Российские артиллеристы уничтожили полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Макеевки в ЛНР. Военный эксперт в разговоре с ТАСС подчеркнул, что детонация боеприпасов после уничтожения склада нанесла ВСУ ущерб. Под Угледаром морпехи 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили опорный пункт ВСУ. Камандир расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным Рассвет рассказал ТАСС, что расчет также уничтожил реактивные системы ВСУ, артиллерийские установки М777, немецкие Leopard, американские Bradley. Российские военные выбили подразделения ВСУ из-под района населенного пункта Кармазиновка в ЛНР и освободили более одного километра границы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Украинские военные отступили за административную границу республики.
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