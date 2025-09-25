Глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин

TWP: глава Пентагона экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснений
Приказ главы Пентагона затрагивает практически всех офицеров в звании от генерала
Приказ главы Пентагона затрагивает практически всех офицеров в звании от генерала

Министр обороны США Пит Хегсет в экстренном порядке распорядился собрать сотни генералов и адмиралов на базе морской пехоты в штате Вирджиния на следующей неделе. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в военном ведомстве, приказ затрагивает практически всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, при этом причины сбора не раскрываются.

«Это абсолютно беспрецедентно, никто не припомнит, чтобы министр обороны когда-либо собирал всех генералов и адмиралов таким образом и без объяснения причин», — приводит газета слова одного из своих собеседников, знакомого с ситуацией в Минобороны США. Среди военного руководства растет обеспокоенность вопросами безопасности и будущего ведомства.

По данным издания, приказ министра обороны последовал на фоне масштабных кадровых перестановок, инициированных администрацией президента Дональда Трампа. Только в текущем году были уволены десятки высокопоставленных военных и гражданских служащих Пентагона. Кроме того, Хегсет недавно распорядился сократить число генералов на 20 процентов, а также выступил с инициативой переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Все эти решения были приняты без обсуждения с Конгрессом и вызвали широкий резонанс среди военного сообщества.

