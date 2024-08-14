Российские войска поразили топливную базу военной техники ВСУ

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Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по технике ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по топливной базе и технике Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Российские военные поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Потери украинских войск достигли до 1925 человек за сутки, следует из сводки МО РФ.

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Российские войска нанесли удар по топливной базе и технике Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Российские военные поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Потери украинских войск достигли до 1925 человек за сутки, следует из сводки МО РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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