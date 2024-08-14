Российские войска поразили топливную базу военной техники ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по технике ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска нанесли удар по топливной базе и технике Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Российские военные поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — написали в официальном
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