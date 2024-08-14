Армия и оружие Российские войска поразили топливную базу военной техники ВСУ 14 августа 2024 в 15:18 Размер текста - 17 + Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по технике ВСУ Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли удар по топливной базе и технике Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Российские военные поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Потери украинских войск достигли до 1925 человек за сутки, следует из сводки МО РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска нанесли удар по топливной базе и технике Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Российские военные поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Потери украинских войск достигли до 1925 человек за сутки, следует из сводки МО РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям