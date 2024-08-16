Евросоюз намерен ввести санкции против членов правительства Израиля

Евросоюз обсудит введение санкций против членов правительства Израиля из-за беспорядков в палестинской деревне Джит. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Я подтверждаю свое намерение внести на рассмотрение ЕС предложение о введении санкций против пособников насильственных поселенцев, включая некоторых членов израильского правительства», — сообщил Боррель. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.
15 августа еврейские поселенцы устроили беспорядки в палестинской деревне Джит на западном берегу Иордана. По информации армии Израиля, десятки граждан в масках поджигали дома, транспортные средства, а также бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.
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