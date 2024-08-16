Евросоюз намерен ввести санкции против членов правительства Израиля

16 августа 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

ЕС допускает санкции против Израиля из-за беспорядков в палестинской деревне, сказал Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Евросоюз обсудит введение санкций против членов правительства Израиля из-за беспорядков в палестинской деревне Джит. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Я подтверждаю свое намерение внести на рассмотрение ЕС предложение о введении санкций против пособников насильственных поселенцев, включая некоторых членов израильского правительства», — сообщил Боррель. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X. 15 августа еврейские поселенцы устроили беспорядки в палестинской деревне Джит на западном берегу Иордана. По информации армии Израиля, десятки граждан в масках поджигали дома, транспортные средства, а также бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз обсудит введение санкций против членов правительства Израиля из-за беспорядков в палестинской деревне Джит. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Я подтверждаю свое намерение внести на рассмотрение ЕС предложение о введении санкций против пособников насильственных поселенцев, включая некоторых членов израильского правительства», — сообщил Боррель. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X. 15 августа еврейские поселенцы устроили беспорядки в палестинской деревне Джит на западном берегу Иордана. По информации армии Израиля, десятки граждан в масках поджигали дома, транспортные средства, а также бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.