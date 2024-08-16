ТАСС: уволен бывший советник Шойгу в Минобороны Ильницкий

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Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности, сообщили в ТАСС Фото:

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности. Информацию сообщили в ТАСС, назвав в публикации Ильницкого как «военного эксперта, бывшего советника министра обороны РФ».

«Андрей Ильницкий ранее занимал должность советника министра обороны (когда на этом посту был Сергей Шойгу), но был уволен с должности», — заявили в ТАСС. В новости агентства Ильницкого называют военным экспертом.

Экс-советника считают одним из возможных авторов Z как символа СВО. Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику и использующийся лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, получил широкую известность. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности. Информацию сообщили в ТАСС, назвав в публикации Ильницкого как «военного эксперта, бывшего советника министра обороны РФ». «Андрей Ильницкий ранее занимал должность советника министра обороны (когда на этом посту был Сергей Шойгу), но был уволен с должности», — заявили в ТАСС. В новости агентства Ильницкого называют военным экспертом. Экс-советника считают одним из возможных авторов Z как символа СВО. Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику и использующийся лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, получил широкую известность. Об этом сообщает Lenta.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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