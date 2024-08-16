ТАСС: уволен бывший советник Шойгу в Минобороны Ильницкий

16 августа 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности, сообщили в ТАСС Фото: Анвар Галеев/ТАСС Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности. Информацию сообщили в ТАСС, назвав в публикации Ильницкого как «военного эксперта, бывшего советника министра обороны РФ». «Андрей Ильницкий ранее занимал должность советника министра обороны (когда на этом посту был Сергей Шойгу), но был уволен с должности», — заявили в ТАСС. В новости агентства Ильницкого называют военным экспертом. Экс-советника считают одним из возможных авторов Z как символа СВО. Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику и использующийся лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, получил широкую известность. Об этом сообщает Lenta.ru . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности. Информацию сообщили в ТАСС, назвав в публикации Ильницкого как «военного эксперта, бывшего советника министра обороны РФ». «Андрей Ильницкий ранее занимал должность советника министра обороны (когда на этом посту был Сергей Шойгу), но был уволен с должности», — заявили в ТАСС. В новости агентства Ильницкого называют военным экспертом. Экс-советника считают одним из возможных авторов Z как символа СВО. Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику и использующийся лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, получил широкую известность. Об этом сообщает Lenta.ru.