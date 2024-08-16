ТАСС: уволен бывший советник Шойгу в Минобороны Ильницкий

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен с должности. Информацию сообщили в ТАСС, назвав в публикации Ильницкого как «военного эксперта, бывшего советника министра обороны РФ».
«Андрей Ильницкий ранее занимал должность советника министра обороны (когда на этом посту был Сергей Шойгу), но был уволен с должности», — заявили в ТАСС. В новости агентства Ильницкого называют военным экспертом.
Экс-советника считают одним из возможных авторов Z как символа СВО. Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику и использующийся лидерами мнений в названиях своих сообществ и каналов, получил широкую известность. Об этом сообщает
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