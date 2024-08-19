Политолог Аббасов: Азербайджан не заинтересован во вступлении в ОДКБ и ЕАЭС

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Политолог Тофик Аббасов полагает, что у Азербайджана нет необходимости во вступлении в ОДКБ и ЕАЭС
Политолог Тофик Аббасов полагает, что у Азербайджана нет необходимости во вступлении в ОДКБ и ЕАЭС Фото:

Азербайджан не заинтересован в присоединении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Даже при условии выхода из этих объединений Армении, сообщил в разговоре с URA.RU политолог, пресс-секретарь президента Азербайджана в 1993-1994 годах Тофик Аббасов.

«Для Азербайджана пока это не актуальный вопрос. Армения только грозится выйти из ОДКБ, но ничего конкретного для этого не предпринимает. Что касается ЕАЭС, Азербайджан не присоединяется к нему из соображений целесообразности. На саммит ЕАЭС в мае президент Алиев был приглашен в качестве гостя. У Азербайджана хорошие отношения со всеми странами союза, за исключением Армении, — товарооборот уже перевалил за 5 млрд долларов. Мы не видим в наших контактах никаких проблем, и будем и дальше поддерживать работающие форматы взаимодействия», — отметил Аббасов.

Впрочем, политолог не исключает, что Баку примет решение о членстве, если «вопрос встанет ребром», и это будет жизненно необходимо государству. «Пока же то, что Азербайджана там нет, не мешает Баку иметь хорошие, доверительные и, самое главное, результативные отношения со всеми членами и ОДКБ, и Евразэс, кроме Армении», — резюмировал Тофик Аббасов.

19 августа в Баку проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди прочих вопросов в повестке дня двух президентов — урегулирование азербайджано-армянского конфликта.

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Азербайджан не заинтересован в присоединении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Даже при условии выхода из этих объединений Армении, сообщил в разговоре с URA.RU политолог, пресс-секретарь президента Азербайджана в 1993-1994 годах Тофик Аббасов. «Для Азербайджана пока это не актуальный вопрос. Армения только грозится выйти из ОДКБ, но ничего конкретного для этого не предпринимает. Что касается ЕАЭС, Азербайджан не присоединяется к нему из соображений целесообразности. На саммит ЕАЭС в мае президент Алиев был приглашен в качестве гостя. У Азербайджана хорошие отношения со всеми странами союза, за исключением Армении, — товарооборот уже перевалил за 5 млрд долларов. Мы не видим в наших контактах никаких проблем, и будем и дальше поддерживать работающие форматы взаимодействия», — отметил Аббасов. Впрочем, политолог не исключает, что Баку примет решение о членстве, если «вопрос встанет ребром», и это будет жизненно необходимо государству. «Пока же то, что Азербайджана там нет, не мешает Баку иметь хорошие, доверительные и, самое главное, результативные отношения со всеми членами и ОДКБ, и Евразэс, кроме Армении», — резюмировал Тофик Аббасов. 19 августа в Баку проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Среди прочих вопросов в повестке дня двух президентов — урегулирование азербайджано-армянского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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