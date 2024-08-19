Лукашенко сообщил об украинцах, желающих попасть в РФ через Беларусь

Лукашенко: если беженцы из Украины хотят в РФ, мы передаем информацию в ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Если украинцы перебираются через границу в Беларусь, их там сопровождают и помогают переселиться дальше, заявил Лукашенко
Если украинцы перебираются через границу в Беларусь, их там сопровождают и помогают переселиться дальше, заявил Лукашенко Фото:

Беларусь передает России данные о гражданах Украины, которые стремятся въехать на территорию РФ через территорию республики. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Мы их не хватаем на границе и не сдерживаем. <…> Мы их сопровождаем и контролируем. Если они в меньшей степени бегут в Россию, мы сразу [директору ФСБ РФ] Бортникову Александру Васильевичу передаем информацию, и они на контроле», — заявил Лукашенко. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Россия-24»

Ранее Лукашенко сообщил, что на границах Украины и Беларуси находится более 120 тысяч солдат ВСУ. Он выразил мнение, что граница заминирована «как никогда».

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Беларусь передает России данные о гражданах Украины, которые стремятся въехать на территорию РФ через территорию республики. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. «Мы их не хватаем на границе и не сдерживаем. <…> Мы их сопровождаем и контролируем. Если они в меньшей степени бегут в Россию, мы сразу [директору ФСБ РФ] Бортникову Александру Васильевичу передаем информацию, и они на контроле», — заявил Лукашенко. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Россия-24» Ранее Лукашенко сообщил, что на границах Украины и Беларуси находится более 120 тысяч солдат ВСУ. Он выразил мнение, что граница заминирована «как никогда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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