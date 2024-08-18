Лукашенко раскрыл, сколько военных стоят со стороны ВСУ на границе с Беларусью

На границах Украины и Белоруссии находится более 120 тысяч солдат ВСУ. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«На белорусско-украинской границе более 120 тыс. военных Украины. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — заявил он в интервью телеканалу «Россия». По его словам, граница двух стран заминирована «как никогда». Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты Украины постоянно нарушают границу на юго-востоке Беларуссии.
Ранее он сообщил, что киевские власти могут попытаться спровоцировать Россию применить ядерное оружие. Он также отметил, что Украина уже денацифицирована и жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского.
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