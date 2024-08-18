Лукашенко раскрыл, сколько военных стоят со стороны ВСУ на границе с Беларусью

Лукашенко: Украина держит на границе с Беларусью более 120 тысяч военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных, заявил Лукашенко
Украина разместила на границе с Белоруссией 120 тысяч военных, заявил Лукашенко Фото:

На границах Украины и Белоруссии находится более 120 тысяч солдат ВСУ. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«На белорусско-украинской границе более 120 тыс. военных Украины. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — заявил он в интервью телеканалу «Россия». По его словам, граница двух стран заминирована «как никогда». Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты Украины постоянно нарушают границу на юго-востоке Беларуссии. 

Ранее он сообщил, что киевские власти могут попытаться спровоцировать Россию применить ядерное оружие. Он также отметил, что Украина уже денацифицирована и жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского.

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На границах Украины и Белоруссии находится более 120 тысяч солдат ВСУ. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. «На белорусско-украинской границе более 120 тыс. военных Украины. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — заявил он в интервью телеканалу «Россия». По его словам, граница двух стран заминирована «как никогда». Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты Украины постоянно нарушают границу на юго-востоке Беларуссии.  Ранее он сообщил, что киевские власти могут попытаться спровоцировать Россию применить ядерное оружие. Он также отметил, что Украина уже денацифицирована и жители ненавидят президента Украины Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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