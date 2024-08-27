Politico: холодная зима заставит Украину обратиться к России

Украина хочет потратить сотни миллионов долларов на ядерные реакторы российского производства. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, страна может столкнуться с самой тяжелой зимой в своей истории.
«Мы понимаем, что любой ядерный проект занимает годы, поэтому нам нужно начинать как можно быстрее, особенно в этой ситуации, когда у нас уже построено и готово здание», — сказал Галущенко, передает Politico. Министр подчеркнул необходимость расширения Хмельницкой АЭС, планируя приобрести два реактора ВВЭР-1000, которые сейчас находятся в Болгарии.
Галущенко выразил уверенность в том, что удастся убедить парламент в важности проекта и его запуске. Он также отметил, что Украина стоит на пороге, возможно, самой тяжелой зимы в своей истории, и стране требуется дополнительная генерация энергии для восстановления поврежденной инфраструктуры и покрытия дефицита электроэнергии.
В последние месяцы ключевая энергетическая инфраструктура Украины подвергается атакам. Это привело к необходимости импортировать электроэнергию из ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.