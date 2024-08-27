Politico: холодная зима заставит Украину обратиться к России

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Украина хочет закупить стареющие ядерные реакторы российского производства на сотни миллионов долларов, заявил министр энергетики страны Галущенко
Украина хочет закупить стареющие ядерные реакторы российского производства на сотни миллионов долларов, заявил министр энергетики страны Галущенко Фото:

Украина хочет потратить сотни миллионов долларов на ядерные реакторы российского производства. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, страна может столкнуться с самой тяжелой зимой в своей истории.

«Мы понимаем, что любой ядерный проект занимает годы, поэтому нам нужно начинать как можно быстрее, особенно в этой ситуации, когда у нас уже построено и готово здание», — сказал Галущенко, передает Politico. Министр подчеркнул необходимость расширения Хмельницкой АЭС, планируя приобрести два реактора ВВЭР-1000, которые сейчас находятся в Болгарии.

Галущенко выразил уверенность в том, что удастся убедить парламент в важности проекта и его запуске. Он также отметил, что Украина стоит на пороге, возможно, самой тяжелой зимы в своей истории, и стране требуется дополнительная генерация энергии для восстановления поврежденной инфраструктуры и покрытия дефицита электроэнергии.

В последние месяцы ключевая энергетическая инфраструктура Украины подвергается атакам. Это привело к необходимости импортировать электроэнергию из ЕС. 

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Украина хочет потратить сотни миллионов долларов на ядерные реакторы российского производства. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, страна может столкнуться с самой тяжелой зимой в своей истории. «Мы понимаем, что любой ядерный проект занимает годы, поэтому нам нужно начинать как можно быстрее, особенно в этой ситуации, когда у нас уже построено и готово здание», — сказал Галущенко, передает Politico. Министр подчеркнул необходимость расширения Хмельницкой АЭС, планируя приобрести два реактора ВВЭР-1000, которые сейчас находятся в Болгарии. Галущенко выразил уверенность в том, что удастся убедить парламент в важности проекта и его запуске. Он также отметил, что Украина стоит на пороге, возможно, самой тяжелой зимы в своей истории, и стране требуется дополнительная генерация энергии для восстановления поврежденной инфраструктуры и покрытия дефицита электроэнергии. В последние месяцы ключевая энергетическая инфраструктура Украины подвергается атакам. Это привело к необходимости импортировать электроэнергию из ЕС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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