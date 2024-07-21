Украина запросит электроэнергию у четырех стран ЕС из-за дефицита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
Украина ждет импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии Фото:

Минэнерго Украины объявило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна ожидает получить из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общий объем энергии в 25 682 мегаватт в час.

«В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 мегаватт в час. Экспорта нет и не предвидится», — заявило министерство. Об этом Минэнерго сообщило в своем официальном telegram-канале.

На Украине серьезный дефицит электроэнергии. Страна лишилась 50% процентов мощностей генерации. Украинцев готовят к 12-часовым отключениям света в зимний период, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минэнерго Украины объявило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна ожидает получить из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общий объем энергии в 25 682 мегаватт в час. «В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 мегаватт в час. Экспорта нет и не предвидится», — заявило министерство. Об этом Минэнерго сообщило в своем официальном telegram-канале. На Украине серьезный дефицит электроэнергии. Страна лишилась 50% процентов мощностей генерации. Украинцев готовят к 12-часовым отключениям света в зимний период, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...