В мире Украина Украина запросит электроэнергию у четырех стран ЕС из-за дефицита 21 июля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Украина ждет импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии Фото: Илья Московец © URA.RU Минэнерго Украины объявило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна ожидает получить из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общий объем энергии в 25 682 мегаватт в час. «В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 мегаватт в час. Экспорта нет и не предвидится», — заявило министерство. Об этом Минэнерго сообщило в своем официальном telegram-канале. На Украине серьезный дефицит электроэнергии. Страна лишилась 50% процентов мощностей генерации. Украинцев готовят к 12-часовым отключениям света в зимний период, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минэнерго Украины объявило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна ожидает получить из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общий объем энергии в 25 682 мегаватт в час. «В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 мегаватт в час. Экспорта нет и не предвидится», — заявило министерство. Об этом Минэнерго сообщило в своем официальном telegram-канале. На Украине серьезный дефицит электроэнергии. Страна лишилась 50% процентов мощностей генерации. Украинцев готовят к 12-часовым отключениям света в зимний период, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям