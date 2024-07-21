Украина запросит электроэнергию у четырех стран ЕС из-за дефицита

Минэнерго Украины объявило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна ожидает получить из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общий объем энергии в 25 682 мегаватт в час.
«В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 682 мегаватт в час. Экспорта нет и не предвидится», — заявило министерство. Об этом Минэнерго сообщило в своем официальном telegram-канале.
На Украине серьезный дефицит электроэнергии. Страна лишилась 50% процентов мощностей генерации. Украинцев готовят к 12-часовым отключениям света в зимний период, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.