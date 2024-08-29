Роспотребнадзор организовал вакцинацию в ПВР в Курской области

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В ПВР в Курской области организовали вакцинацию
В ПВР в Курской области организовали вакцинацию Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области организована вакцинация населения, проживающего в пунктах временного размещения (ПВР). По данным пресс-службы Роспотребнадзора, привито уже более 32% граждан.

«Вакцинация организована в медицинских пунктах ПВР. На сегодняшний день привито уже более 32% от подлежащих иммунизации», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В рамках борьбы с распространением инфекционных заболеваний создано 84 мобильные прививочные бригады. Они обеспечены всем необходимым для проведения вакцинации, включая вакцины для профилактики гриппа и другие медицинские материалы.

Кроме того, Роспотребнадзор активно осуществляет контроль за санитарным состоянием в ПВР. Проведено множество исследований проб воды и продуктов питания, а также контроль за качеством воды в источниках централизованного водоснабжения подтверждает, что все показатели безопасности находятся в пределах нормы.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Подразделения ВС России за время боевых действий в приграничных районах уничтожили более 6600 военнослужащих, передает 360.ru. В МЧС России рассказали, что более 121 тысячи человек отселили из девяти приграничных районов Курской области, сообщала «Национальная служба новостей». 

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В Курской области организована вакцинация населения, проживающего в пунктах временного размещения (ПВР). По данным пресс-службы Роспотребнадзора, привито уже более 32% граждан. «Вакцинация организована в медицинских пунктах ПВР. На сегодняшний день привито уже более 32% от подлежащих иммунизации», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. В рамках борьбы с распространением инфекционных заболеваний создано 84 мобильные прививочные бригады. Они обеспечены всем необходимым для проведения вакцинации, включая вакцины для профилактики гриппа и другие медицинские материалы. Кроме того, Роспотребнадзор активно осуществляет контроль за санитарным состоянием в ПВР. Проведено множество исследований проб воды и продуктов питания, а также контроль за качеством воды в источниках централизованного водоснабжения подтверждает, что все показатели безопасности находятся в пределах нормы. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Подразделения ВС России за время боевых действий в приграничных районах уничтожили более 6600 военнослужащих, передает 360.ru. В МЧС России рассказали, что более 121 тысячи человек отселили из девяти приграничных районов Курской области, сообщала «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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