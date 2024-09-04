ПВО сбили беспилотники над регионами России и Черным морем

ПВО сбили беспилотники над Курской, Белгородской областями и Черным морем
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На Черном море сбиты беспилотники и уничтожены безэкипажные катеры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО. Также были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ силами Черноморского флота.

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За прошедшую ночь ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. «Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО. Также были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ силами Черноморского флота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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