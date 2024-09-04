ПВО сбили беспилотники над регионами России и Черным морем

На Черном море сбиты беспилотники и уничтожены безэкипажные катеры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За прошедшую ночь ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО. Также были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ силами Черноморского флота.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.