ЦБ РФ не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре

26 сентября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина намекнула на повышение ключевой ставки в октябре этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки в октябре. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы в сентябре повысили ставку и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — заявила Набиуллина в ходе Международного банковского форума. Ее слова передает РИА Новости. В настоящий момент ставка составляет 19%. Повышение ключевой ставки связано с текущей инфляцией в стране. В связи с этим Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки в октябре. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы в сентябре повысили ставку и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — заявила Набиуллина в ходе Международного банковского форума. Ее слова передает РИА Новости. В настоящий момент ставка составляет 19%. Повышение ключевой ставки связано с текущей инфляцией в стране. В связи с этим Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику.