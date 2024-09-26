ЦБ РФ не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина намекнула на повышение ключевой ставки в октябре этого года Фото:

Центробанк не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки в октябре. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы в сентябре повысили ставку и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — заявила Набиуллина в ходе Международного банковского форума. Ее слова передает РИА Новости. В настоящий момент ставка составляет 19%.

Повышение ключевой ставки связано с текущей инфляцией в стране. В связи с этим Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику.

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Центробанк не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки в октябре. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы в сентябре повысили ставку и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — заявила Набиуллина в ходе Международного банковского форума. Ее слова передает РИА Новости. В настоящий момент ставка составляет 19%. Повышение ключевой ставки связано с текущей инфляцией в стране. В связи с этим Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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