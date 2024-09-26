ЦБ РФ не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре

Эльвира Набиуллина намекнула на повышение ключевой ставки в октябре этого года
Центробанк не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки в октябре. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы в сентябре повысили ставку и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — заявила Набиуллина в ходе Международного банковского форума. Ее слова передает РИА Новости. В настоящий момент ставка составляет 19%.
Повышение ключевой ставки связано с текущей инфляцией в стране. В связи с этим Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику.
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