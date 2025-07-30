Песков: российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкции

Экономика России продолжает развиваться, несмотря на введенные Западом санкционные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций», — рассказала официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Он также отметил, что у России выработался «иммунитет» к санкциям. Так он отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, предполагающий введение 100% пошлин, если российско-украинский конфликт не завершится в установленный срок.
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