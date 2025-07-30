Песков: российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков отметил, что Россия живет под огромным количеством санкций
Песков отметил, что Россия живет под огромным количеством санкций Фото:

Экономика России продолжает развиваться, несмотря на введенные Западом санкционные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций», — рассказала официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Он также отметил, что у России выработался «иммунитет» к санкциям. Так он отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, предполагающий введение 100% пошлин, если российско-украинский конфликт не завершится в установленный срок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономика России продолжает развиваться, несмотря на введенные Западом санкционные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций», — рассказала официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла. Он также отметил, что у России выработался «иммунитет» к санкциям. Так он отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа, предполагающий введение 100% пошлин, если российско-украинский конфликт не завершится в установленный срок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...