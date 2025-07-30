В Северо-Курильске закрыли школы после мощного землетрясения

В Северо-Курильске (Сахалинская область) 31 июля приостановят работу все учебные, культурные и спортивные учреждения. Такое решение принято для проверки зданий после мощного землетрясения магнитудой 8,4. Об этом сообщили в городской администрации.
«Завтра муниципальные учреждения образования, культуры и спорта не будут работать до завершения обследования комиссией по ЧС», — говорится в официальном заявлении telegram-канала администрации. Также на день прекратит обслуживание клиентов местное отделение Сбербанка.
Землетрясение произошло 30 июля в 10:30 по местному времени. Эпицентр находился в Тихом океане в 360 км от Северо-Курильска. Несмотря на мощные толчки, серьезных разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Власти эвакуировали жителей в безопасные зоны и ввели режим ЧС. Губернатор Валерий Лимаренко предупредил, что на побережье острова Парамушир сохраняется угроза цунами. Ситуация находится под постоянным контролем региональных властей.
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