В Китае ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против России

В вопросах энергетической безопасности Китай намерен исходить из собственных национальных интересов. Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы Соединенных Штатов о введении вторичных санкций в отношении российских энергоносителей.
«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», — передает слова Цзякуня РИА Новости. Также, представитель МИД КНР отметил, что в торговых войнах нет победителей, а принуждение и давление не способствует разрешению вопросов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно предпринимал попытки оказывать давление на Россию посредством угроз и выдвижения ультиматумов. В последнее время он объявил о начале отсчета, выдвинув России требование о прекращении огня в течение 50 дней. В противном случае, по словам Трампа, Соединенные Штаты введут 100-процентные пошлины на российские товары, а также применят ограничения в отношении государств, приобретающих российскую нефть.
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