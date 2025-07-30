В Китае ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против России

МИД КНР: Китай будет принимать разумные меры, исходя из своих интересов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Китае заявили о том, что будут придерживаться собственных интересов несмотря на угрозы США
В Китае заявили о том, что будут придерживаться собственных интересов несмотря на угрозы США Фото:

В вопросах энергетической безопасности Китай намерен исходить из собственных национальных интересов. Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы Соединенных Штатов о введении вторичных санкций в отношении российских энергоносителей.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», — передает слова Цзякуня РИА Новости. Также, представитель МИД КНР отметил, что в торговых войнах нет победителей, а принуждение и давление не способствует разрешению вопросов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предпринимал попытки оказывать давление на Россию посредством угроз и выдвижения ультиматумов. В последнее время он объявил о начале отсчета, выдвинув России требование о прекращении огня в течение 50 дней. В противном случае, по словам Трампа, Соединенные Штаты введут 100-процентные пошлины на российские товары, а также применят ограничения в отношении государств, приобретающих российскую нефть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В вопросах энергетической безопасности Китай намерен исходить из собственных национальных интересов. Об этом сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы Соединенных Штатов о введении вторичных санкций в отношении российских энергоносителей. «Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов», — передает слова Цзякуня РИА Новости. Также, представитель МИД КНР отметил, что в торговых войнах нет победителей, а принуждение и давление не способствует разрешению вопросов. Президент США Дональд Трамп неоднократно предпринимал попытки оказывать давление на Россию посредством угроз и выдвижения ультиматумов. В последнее время он объявил о начале отсчета, выдвинув России требование о прекращении огня в течение 50 дней. В противном случае, по словам Трампа, Соединенные Штаты введут 100-процентные пошлины на российские товары, а также применят ограничения в отношении государств, приобретающих российскую нефть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...