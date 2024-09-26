26 сентября 2024

Банки заморозили 30 тысяч счетов в первый день работы нового закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки приостанавливают переводы, чтобы проверить их безопасность
Банки приостанавливают переводы, чтобы проверить их безопасность Фото:

Уже в первый день действия нового закона о подозрительных переводах денег банки в России заморозили 30 тысяч счетов. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

«На момент вступления в силу закона российские финансовые организации по нашей информации, одномоментно заморозили порядка 30 тысяч счетов. Это произошло 25 июля», — передает РБК слова Уварова.

Уточняется, что в стране банки «охлаждают» примерно 20 тысяч денежных переводов каждый день. По словам Уварова, банковские работники объясняют вкладчикам причины заморозки транзакций. 

Ранее банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. 

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Уже в первый день действия нового закона о подозрительных переводах денег банки в России заморозили 30 тысяч счетов. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. «На момент вступления в силу закона российские финансовые организации по нашей информации, одномоментно заморозили порядка 30 тысяч счетов. Это произошло 25 июля», — передает РБК слова Уварова. Уточняется, что в стране банки «охлаждают» примерно 20 тысяч денежных переводов каждый день. По словам Уварова, банковские работники объясняют вкладчикам причины заморозки транзакций.  Ранее банк ВТБ зафиксировал рост мошеннических операций, связанных с обновлением банковских приложений. Преступники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам клиентов и вывода денег со счетов. Мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, предлагают жертвам установить «правильную версию» приложения, после чего через отправленную ссылку блокируют экран смартфона и получают доступ к средствам на счетах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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