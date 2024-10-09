Спасенный кенгуренок Крош вернулся домой. Видео

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Один из похищенных кенгуру вернулся домой в зоопарк после передержки
Один из похищенных кенгуру вернулся домой в зоопарк после передержки Фото:

Один из кенгурят, похищенных недавно из зоопарка в Ярославле, благополучно вернулся домой. Кенгуренок Крош был похищен 27 сентября. 

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц „Воробьи“ Калужской области... Были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш», — сообщается в telegram-канале ярославского зоопарка. Детеныш, как был найден после похищения, некоторое время находился на передержке в Ярославле. Родители Кроша находятся в вольере парка в Калужской области, передает MK.RU. 

В Ярославле и Калужской области были похищены три кенгуренка. Один из них не выжил. Подозреваемого в похищении задержали 2 октября на железнодорожном вокзале в Александрове. Им оказался гражданин Иван Некрасов с психическим заболеванием и карликовостью. 

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Один из кенгурят, похищенных недавно из зоопарка в Ярославле, благополучно вернулся домой. Кенгуренок Крош был похищен 27 сентября.  «Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц „Воробьи“ Калужской области... Были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш», — сообщается в telegram-канале ярославского зоопарка. Детеныш, как был найден после похищения, некоторое время находился на передержке в Ярославле. Родители Кроша находятся в вольере парка в Калужской области, передает MK.RU.  В Ярославле и Калужской области были похищены три кенгуренка. Один из них не выжил. Подозреваемого в похищении задержали 2 октября на железнодорожном вокзале в Александрове. Им оказался гражданин Иван Некрасов с психическим заболеванием и карликовостью. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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