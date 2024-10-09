Один из кенгурят, похищенных недавно из зоопарка в Ярославле, благополучно вернулся домой. Кенгуренок Крош был похищен 27 сентября.
«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой — в парк птиц „Воробьи“ Калужской области... Были рады его пушистой компании в нашей ветеринарной клинике. Счастливого пути, малыш», — сообщается в telegram-канале ярославского зоопарка. Детеныш, как был найден после похищения, некоторое время находился на передержке в Ярославле. Родители Кроша находятся в вольере парка в Калужской области, передает MK.RU.
В Ярославле и Калужской области были похищены три кенгуренка. Один из них не выжил. Подозреваемого в похищении задержали 2 октября на железнодорожном вокзале в Александрове. Им оказался гражданин Иван Некрасов с психическим заболеванием и карликовостью.
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