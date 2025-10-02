Суд вернул иск ветерана Трещева к Алле Пугачевой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд вернул исковое заявление к Примадонне
Суд вернул исковое заявление к Примадонне Фото:

Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Иск был подан после публичных высказываний артистки о Джохаре Дудаеве, которого считают лидером чеченских сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда.

«Исковое заявление истца Трещева А. С. к ответчику Пугачевой А. Б. возвращено», — заявили в пресс-службе суда. Сообщение передает ТАСС. Причины возврата в информации не уточняются.

Ранее, 24 сентября, Савеловский районный суд Москвы оставил без движения аналогичное исковое заявление. Александр Трещев обратился в суд с требованием признать сведения, распространенные Аллой Пугачевой, недостоверными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, участника боевых действий и патриота. Кроме того, истец настаивал на обязательстве ответчика опровергнуть эти сведения и выплатить компенсацию морального вреда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Иск был подан после публичных высказываний артистки о Джохаре Дудаеве, которого считают лидером чеченских сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда. «Исковое заявление истца Трещева А. С. к ответчику Пугачевой А. Б. возвращено», — заявили в пресс-службе суда. Сообщение передает ТАСС. Причины возврата в информации не уточняются. Ранее, 24 сентября, Савеловский районный суд Москвы оставил без движения аналогичное исковое заявление. Александр Трещев обратился в суд с требованием признать сведения, распространенные Аллой Пугачевой, недостоверными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, участника боевых действий и патриота. Кроме того, истец настаивал на обязательстве ответчика опровергнуть эти сведения и выплатить компенсацию морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...