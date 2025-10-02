Суд вернул иск ветерана Трещева к Алле Пугачевой

Тверской суд Москвы вернул исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Иск был подан после публичных высказываний артистки о Джохаре Дудаеве, которого считают лидером чеченских сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда.
«Исковое заявление истца Трещева А. С. к ответчику Пугачевой А. Б. возвращено», — заявили в пресс-службе суда. Сообщение передает ТАСС. Причины возврата в информации не уточняются.
Ранее, 24 сентября, Савеловский районный суд Москвы оставил без движения аналогичное исковое заявление. Александр Трещев обратился в суд с требованием признать сведения, распространенные Аллой Пугачевой, недостоверными и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, участника боевых действий и патриота. Кроме того, истец настаивал на обязательстве ответчика опровергнуть эти сведения и выплатить компенсацию морального вреда.
