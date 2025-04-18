Санкции, введенные украинским лидером Владимиром Зеленским против народного артиста России Александра Розенбаума насмешили певца. Он отметил, что в новом санкционном пакете подобралась «очень приличная компания».
«Компания опять приличная. Замечательные ребята.., особенно кошки Юры Куклачева», — рассказал Розенбаум ТАСС о своей реакции на санкции. Артист уже значится в «черных списках» Украины: в 2014 году его внес туда сайт «Миротворец» (экстремистский ресурс, заблокированный на территории РФ). Певец отметил, что своим решением Зеленский его посмешил.
Ранее Зеленский утвердил новые санкции в отношении граждан России. В списки попали 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Shaman, Юрий Куклачев, Гарик Сукачев, Никита Джигурда. Позднее был обнародован указ о санкциях против 39 российских ученых и бизнесменов.
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