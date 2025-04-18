Якушев назвал главное условие для формирования технологического суверенитета России

Для формирования технологического суверенитета России необходима синергия молодых кадров, науки и производства в особых экономических зонах. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев во время посещения особой экономической зоны (ОЭЗ) в Томске.
«Производственные мощности здесь дают необходимую синергию. Для Томска это логично — здесь очень серьезная научная школа, высшие учебные заведения, университеты, которые готовят качественных специалистов. И, конечно, когда возникает синергия „молодые кадры — наука — производство“, то на таких площадках мы получаем новые промышленные образцы, а затем и новые технологии, которые обеспечат в нашей стране технологический суверенитет», — подчеркнул Якушев. Его комментарий опубликован на официальном сайте партии.
Особая экономическая зона «Томск» стала первой в России ОЭЗ технико-внедренческого типа, а с 2015 года здесь разрешена промышленно-производственная деятельность. Сейчас в зоне работают 85 высокотехнологичных компаний, из которых 49 являются резидентами. Основные их направления — IT и электроника, медицина и биотехнологии, приборостроение, инжиниринг, химия и новые материалы. Значительная часть предприятий выпускает продукцию двойного назначения.
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