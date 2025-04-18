Росавиация опровергла проблемы с шасси у Superjet, садившегося во Внуково

Росавиация опровергла сведения, что у самолета Superjet 100, летевшего из Санкт-Петерубрга в Москву, при посадке возникли проблемы с шасси. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
«Superjet 100 произвел благополучную посадку в аэропорту Внуково», — говорится в посте. В ведомстве отметили, что проблем с шасси у самолета не было.
Ранее появилась информации, что самолет авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке во Внуково. Якобы у лайнера вышла только передняя стойка шасси. URA.RU отправило запрос в «Аэрофлот» с просьбой уточнить информацию, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.