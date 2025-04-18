Росавиация опровергла проблемы с шасси у Superjet, садившегося во Внуково

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Самолет приземлился благополучно, сообщили в Росавиации (фото из архива)
Самолет приземлился благополучно, сообщили в Росавиации (фото из архива) Фото:

Росавиация опровергла сведения, что у самолета Superjet 100, летевшего из Санкт-Петерубрга в Москву, при посадке возникли проблемы с шасси. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. 

«Superjet 100 произвел благополучную посадку в аэропорту Внуково», — говорится в посте. В ведомстве отметили, что проблем с шасси у самолета не было.

Ранее появилась информации, что самолет авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке во Внуково. Якобы у лайнера вышла только передняя стойка шасси. URA.RU отправило запрос в «Аэрофлот» с просьбой уточнить информацию, ответ ожидается.

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Росавиация опровергла сведения, что у самолета Superjet 100, летевшего из Санкт-Петерубрга в Москву, при посадке возникли проблемы с шасси. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.  «Superjet 100 произвел благополучную посадку в аэропорту Внуково», — говорится в посте. В ведомстве отметили, что проблем с шасси у самолета не было. Ранее появилась информации, что самолет авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке во Внуково. Якобы у лайнера вышла только передняя стойка шасси. URA.RU отправило запрос в «Аэрофлот» с просьбой уточнить информацию, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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