ТАСС узнал, что нашли при обыске у экс-замгубернатора Брянской области

ТАСС: при обыске у экс-замгубернатора Брянской области нашли деньги и ценности

23 октября 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Следствие продолжает работу по установлению других активов, которые могли быть скрыты Фото: Алина Яковлева © URA.RU При обыске у бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в коррупции, были обнаружены наличные деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «В случае вынесения обвинительного приговора изъятые ценности могут быть конфискованы в пользу государства, и в качестве дополнительной меры наказания может быть назначен штраф», — сообщает ТАСС. Следствие продолжает работу по установлению других активов, которые могли быть скрыты экс-чиновником и его семьей. По информации следователей, существует вероятность того, что Петроченко успел вывести средства со всех своих счетов до начала проверки. Это предположение основывается на том факте, что он, возможно, заранее знал о предстоящих действиях правоохранительных органов. Ранее СК предъявил бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение во взяточничестве. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обыске у бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в коррупции, были обнаружены наличные деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «В случае вынесения обвинительного приговора изъятые ценности могут быть конфискованы в пользу государства, и в качестве дополнительной меры наказания может быть назначен штраф», — сообщает ТАСС. Следствие продолжает работу по установлению других активов, которые могли быть скрыты экс-чиновником и его семьей. По информации следователей, существует вероятность того, что Петроченко успел вывести средства со всех своих счетов до начала проверки. Это предположение основывается на том факте, что он, возможно, заранее знал о предстоящих действиях правоохранительных органов. Ранее СК предъявил бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко обвинение во взяточничестве. 16 октября экс-замгубернатора был отправлен в СИЗО на два месяца.