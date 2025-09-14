Многоженец Иван Сухов дал показания по делу о домогательствах к дочери

Многоженец, которого обвинили в домогательствах к дочери, дал показания
Многоженец, которого обвинили в домогательствах к дочери, дал показания

Многоженец Иван Сухов дал развернутые показания в Следственном комитете по городу Александрову по делу о домогательствах к несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Сегодня я официально вступил в дело многоженца Ивана Сухова по обвинению со стороны его дочери. Он дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу", — сообщил адвокат Почуев в своем telegram-канале. Защитник заявил, что официально вступил в дело и подал ряд ходатайств, направленных на установление объективных обстоятельств инцидента.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный сотрудничает со следствием и не намерен скрываться. По его словам, защита потребовала провести очную ставку между Иваном Суховым и его дочерью.

Если следствие согласует это ходатайство, встреча станет первой после публичных обвинений девушки в адрес отца. Также адвокат ходатайствовал о проведении экспертизы крови и волос потерпевшей на предмет выявления следов употребления наркотических и психоактивных веществ. Кроме того, Почуев попросил обеспечить тайну следствия и личной жизни семьи Сухова в связи с резонансным делом.

Ранее Следственное управление России по Владимирской области инициировало уголовное производство в отношении Сухова. Основанием для этого стали заявления его дочери Анны, которая в эфире телепередачи одного из федеральных каналов сообщила о совершенных им развратных действиях. В ответ Сухов заявил, что обвинения — «полная чушь».

Грозит Сухову за домогательства к дочери три года колонии. Он также подал три иска к Первому каналу. Истец требует защитить его право на изображение, а также честь и достоинство.

