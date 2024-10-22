Детали задержания бывшего замгубернатора Брянской области: взятие с поличным и взятка в 20 миллионов

Бывшему замгубернатора Брянской области предъявили обвинение

23 октября 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Суд отправил в СИЗО Александра Петроченко до 14 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU На прошлой неделе бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали при получении крупной взятки от бизнесмена. По неофициальным данным, речь идет о сумме в 20 миллионов рублей. Экс-чиновнику предъявили обвинение в получении особо крупной взятки должностным лицом. Что известно о Петроченко и связанном с ним деле — в материале URA.RU. Арест Петроченко На прошлой неделе Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. За решеткой 63-летний экс-чиновник останется до 14 декабря. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма отката составила 20 миллионов рублей. Бывшему руководителю грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела Расследование уголовного дела связано с казенным учреждением «Безопасный регион», которое отвечает за безопасность в Брянской области. Александр Петроченко курировал профильный департамент, ответственный за это направление. Бывший вице-губернатор оказался под подозрением из-за возможной коррупции. Следствие выявило, что начальник технического отдела фирмы Евгений Цуканов и предприниматель Валерий Лобанов вступили в сговор с руководством организации для формального исполнения госконтрактов на установку камер фиксации правонарушений в Брянске. По версии следствия, работы выполнялись не в полном объеме, но оплачивались полностью, что привело к ущербу в 9 миллионов рублей. Также было установлено, что из-за досрочного расторжения контракта другая компания понесла убытки в 19 миллионов рублей. Соглашение с ней разорвали для создания благоприятных условий для бизнеса Лобанова. Цуканов и Лобанов обвиняются в мошенничестве, превышении должностных полномочий, а также воспрепятствовании коммерческой деятельности. Оба были заключены под стражу, но Цуканов позже переведен под домашний арест. В ходе расследования также выяснилось, что Лобанов передал взятку Петроченко за покровительство. Об этом пишет «Ъ». Кто дал показания на экс-замгубернатора Брянской области Против бывшего вице-губернатора Брянской области свидетельствует предполагаемый взяткодатель. Официальные судебные документы, на которые ссылается РИА Новости, указывают на обоснованность подозрений следственных органов в причастности Петроченко к преступлению. В материалах суда упоминаются результаты оперативно-розыскной деятельности и показания взяткодателя, а также другие доказательства, подтверждающие обвинения. Уточняется, что Петроченко получил от бизнесмена взятку в особо крупном размере. Что грозит Петроченко Александру Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за получение взятки. Если он будет признан виновным, суд может назначить ему не только наказание в виде лишения свободы, но и штраф, примерно равный сумме полученной взятки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прошлой неделе бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали при получении крупной взятки от бизнесмена. По неофициальным данным, речь идет о сумме в 20 миллионов рублей. Экс-чиновнику предъявили обвинение в получении особо крупной взятки должностным лицом. Что известно о Петроченко и связанном с ним деле — в материале URA.RU. На прошлой неделе Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. За решеткой 63-летний экс-чиновник останется до 14 декабря. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма отката составила 20 миллионов рублей. Бывшему руководителю грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела связано с казенным учреждением «Безопасный регион», которое отвечает за безопасность в Брянской области. Александр Петроченко курировал профильный департамент, ответственный за это направление. Бывший вице-губернатор оказался под подозрением из-за возможной коррупции. Следствие выявило, что начальник технического отдела фирмы Евгений Цуканов и предприниматель Валерий Лобанов вступили в сговор с руководством организации для формального исполнения госконтрактов на установку камер фиксации правонарушений в Брянске. По версии следствия, работы выполнялись не в полном объеме, но оплачивались полностью, что привело к ущербу в 9 миллионов рублей. Также было установлено, что из-за досрочного расторжения контракта другая компания понесла убытки в 19 миллионов рублей. Соглашение с ней разорвали для создания благоприятных условий для бизнеса Лобанова. Цуканов и Лобанов обвиняются в мошенничестве, превышении должностных полномочий, а также воспрепятствовании коммерческой деятельности. Оба были заключены под стражу, но Цуканов позже переведен под домашний арест. В ходе расследования также выяснилось, что Лобанов передал взятку Петроченко за покровительство. Об этом пишет «Ъ». Против бывшего вице-губернатора Брянской области свидетельствует предполагаемый взяткодатель. Официальные судебные документы, на которые ссылается РИА Новости, указывают на обоснованность подозрений следственных органов в причастности Петроченко к преступлению. В материалах суда упоминаются результаты оперативно-розыскной деятельности и показания взяткодателя, а также другие доказательства, подтверждающие обвинения. Уточняется, что Петроченко получил от бизнесмена взятку в особо крупном размере. Александру Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы за получение взятки. Если он будет признан виновным, суд может назначить ему не только наказание в виде лишения свободы, но и штраф, примерно равный сумме полученной взятки.