Лукашенко пожурил Зеленского после слов об окончании конфликта в 2025 году

Слова лидера Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией в 2025 году являются его желаниями. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он [Зеленский] вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей... и с ними посоветуется... Это его желание», — сказал Лукашенко, комментируя слова Зеленского о сроках окончания СВО. Его слова приводит БЕЛТА.
Лукашенко выразил мнение, что конфликт не будет завершен в 2024 году. Согласно его заявлению, слова украинского лидера смешны с точки зрения специалистов.
Ранее Зеленский посчитал, что конфликт на территории Украины кончится в 2025 году. Условием для этого он счел реализацию его «плана победы».
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