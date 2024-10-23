23 октября 2024

Лукашенко пожурил Зеленского после слов об окончании конфликта в 2025 году

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Лукашенко несерьезно воспринял слова Зеленского об СВО
Лукашенко несерьезно воспринял слова Зеленского об СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слова лидера Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией в 2025 году являются его желаниями. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он [Зеленский] вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей... и с ними посоветуется... Это его желание», — сказал Лукашенко, комментируя слова Зеленского о сроках окончания СВО. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко выразил мнение, что конфликт не будет завершен в 2024 году. Согласно его заявлению, слова украинского лидера смешны с точки зрения специалистов.

Ранее Зеленский посчитал, что конфликт на территории Украины кончится в 2025 году. Условием для этого он счел реализацию его «плана победы».

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Слова лидера Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией в 2025 году являются его желаниями. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он [Зеленский] вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей... и с ними посоветуется... Это его желание», — сказал Лукашенко, комментируя слова Зеленского о сроках окончания СВО. Его слова приводит БЕЛТА. Лукашенко выразил мнение, что конфликт не будет завершен в 2024 году. Согласно его заявлению, слова украинского лидера смешны с точки зрения специалистов. Ранее Зеленский посчитал, что конфликт на территории Украины кончится в 2025 году. Условием для этого он счел реализацию его «плана победы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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