Гимнаст Давтян: без сборной России стало легче выигрывать медали

Без российских гимнастов стало легче выигрывать медали на международных соревнованиях. Такое мнение высказал член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян.
«Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях, потому что на всех снарядах россияне были в числе основных претендентов на медали. Обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остается ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие», — цитирует спортсмена ТАСС.
Давтян — многократный чемпион мира и Европы по гимнастике. В 2024 году он занял второе место на Олимпийских играх в Париже в опорном прыжке.
Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. 15 россиян приняли участие в соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.