Поезд с пассажирами сошел с рельсов под Арзамасом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вагоны доставил до станции другой локомотив
Вагоны доставил до станции другой локомотив Фото:

В Нижегородской области вечером 9 августа произошел сход колесной пары пригородного туристского поезда №6904, следовавшего по маршруту Арзамас — Нижний Новгород. В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается в telegram-канале Горьковской железной дороги.

«Произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пассажирские вагоны на станцию Арзамас-1 возвратил другой локомотив. Оттуда поезд продолжил следование по маршруту. Инцидент не повлиял на график движения других пассажирских составов.

Как сообщало URA.RU ранее, шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Безопасность пассажиров и расписание следования поездов также не было нарушено, обошлось без пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижегородской области вечером 9 августа произошел сход колесной пары пригородного туристского поезда №6904, следовавшего по маршруту Арзамас — Нижний Новгород. В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщается в telegram-канале Горьковской железной дороги. «Произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда №6904. Пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пассажирские вагоны на станцию Арзамас-1 возвратил другой локомотив. Оттуда поезд продолжил следование по маршруту. Инцидент не повлиял на график движения других пассажирских составов. Как сообщало URA.RU ранее, шесть вагонов с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Ин в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Безопасность пассажиров и расписание следования поездов также не было нарушено, обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...