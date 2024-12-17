Shot: установлен арендатор авто, из которого снимали подрыв Кириллова

17 декабря 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Следствие установило арендатора автомобиля каршеринга, из которого велась съемка на месте убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илья Поликарпова. В ближайшее время его доставят на допрос. «Арендатор автомобиля, из которого снимали момент взрыва и гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, установлен. В ближайшее время его доставят на допрос», — пишет telegram-канал Shot. Выдвигается версия, что исполнителей теракта было несколько. Соучастники могли не знать друг о друге, подчеркивает Shot. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве утром 17 декабря в Москве. Следствие квалифицировало преступление как теракт, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Взрывчатка была заложена в самокате.