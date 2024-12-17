Shot: установлен арендатор авто, из которого снимали подрыв Кириллова

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Обстановка на месте взрыва на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов. Москва, следователи, автомобили, повреждения, парковка, взрывная волна
С места преступления изъяты фрагменты взрывчатки Фото:
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В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Следствие установило арендатора автомобиля каршеринга, из которого велась съемка на месте убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илья Поликарпова. В ближайшее время его доставят на допрос.

«Арендатор автомобиля, из которого снимали момент взрыва и гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, установлен. В ближайшее время его доставят на допрос», — пишет telegram-канал Shot.

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Выдвигается версия, что исполнителей теракта было несколько. Соучастники могли не знать друг о друге, подчеркивает Shot.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве утром 17 декабря в Москве. Следствие квалифицировало преступление как теракт, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Взрывчатка была заложена в самокате.

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Следствие установило арендатора автомобиля каршеринга, из которого велась съемка на месте убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илья Поликарпова. В ближайшее время его доставят на допрос. «Арендатор автомобиля, из которого снимали момент взрыва и гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, установлен. В ближайшее время его доставят на допрос», — пишет telegram-канал Shot. Выдвигается версия, что исполнителей теракта было несколько. Соучастники могли не знать друг о друге, подчеркивает Shot. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве утром 17 декабря в Москве. Следствие квалифицировало преступление как теракт, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Взрывчатка была заложена в самокате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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