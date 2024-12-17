Shot: установлен арендатор авто, из которого снимали подрыв Кириллова

Следствие установило арендатора автомобиля каршеринга, из которого велась съемка на месте убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илья Поликарпова. В ближайшее время его доставят на допрос.
«Арендатор автомобиля, из которого снимали момент взрыва и гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, установлен. В ближайшее время его доставят на допрос», — пишет telegram-канал Shot.
Выдвигается версия, что исполнителей теракта было несколько. Соучастники могли не знать друг о друге, подчеркивает Shot.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве утром 17 декабря в Москве. Следствие квалифицировало преступление как теракт, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Взрывчатка была заложена в самокате.
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