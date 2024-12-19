Путин заявил о тревожном сигнале после разговора с Набиуллиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране складывается тревожная ситуация с инфляцией, но в целом — ситуация стабильная и надежная, зарплаты растут. Об этом глава государства сообщил на «Прямой линии».
«Тревожным сигналом является инфляция. Вчера [глава ЦБ РФ Набиуллина] Эльвира сказала 9,2%-9,3% сейчас <...> В целом ситуация стабильная, надежная», — отметил президент, его слова передает корреспондент URA.RU.
Путин подчеркнул, что в настоящее время в России рекордно низкий уровень безработицы, которого никогда не было. Промышленность выросла на 4,4%, переработка промышленности — на 8%, зарплаты также выросли. Глава России добавил, что в следующем году ЦБ поставил задачу приземлить инфляцию до уровня 2%-2,5%, это требуется для сохранения макроэкономических показателей.
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