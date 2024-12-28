Хабаровский чиновник выдал 2 млн на отлов кошек и пойдет под суд

Следственные органы Хабаровского края завершили расследование уголовного дела в отношении местного начальника управления ЖКХ, обвиняемого в халатности, приведшей к смерти человека. По информации СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, чиновник не обеспечил должного контроля за выполнением муниципальных контрактов на отлов бездомных животных. Сообщается, что при наличии жалоб от жителей на бездомных собак, он выделил два миллиона рублей на отлов кошек.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица администрации города Хабаровска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Отмечается, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
По версии следствия, в период с 2023 по 2024 годы обвиняемый, несмотря на наличие на улицах региона более 1,4 тысяч бездомных собак и свыше 2,7 тысяч жалоб от граждан, не осуществил надлежащий контроль за работой подрядчика. Из-за неэффективного использования бюджетных средств и недостаточной организации работы по отлову животных произошло несколько инцидентов с нападением собак на людей.
Выяснилось, что у чиновника был только один наемный работник и один автомобиль для работы, в городе также действовал всего один приют. Процесс отлова животных осуществлялся с задержками, а стерилизованные животные не подвергались проверке на наличие немотивированной агрессивности.
К тому же нанятому предпринимателю было выплачено свыше двух миллионов рублей за отлов кошек, которые, очевидно, не представляли угрозы для общественного здоровья и безопасности. Эти обстоятельства привели к тому, что беспризорные животные напали на 35 человек, включая восемь детей.
В частности, трагичный случай произошел 16 января 2024 года, когда группа бездомных собак напала на мужчину, в результате чего он получил телесные повреждения и скончался. Это событие стало одним из ключевых в деле о халатности чиновника.
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