ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные поразили украинскую военную инфраструктуру
Российские военные поразили украинскую военную инфраструктуру Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре, аэродромам и личным составам украинских вооруженных сил в 164 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«... нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ... ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — написали в telegram-канале ведомства. Информация о местах и деталях ударов пока не раскрывается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние сутки российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре, аэродромам и личным составам украинских вооруженных сил в 164 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «... нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ... ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — написали в telegram-канале ведомства. Информация о местах и деталях ударов пока не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...