ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов

Российские военные поразили украинскую военную инфраструктуру
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние сутки российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре, аэродромам и личным составам украинских вооруженных сил в 164 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«... нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ... ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — написали в telegram-канале ведомства. Информация о местах и деталях ударов пока не раскрывается.
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