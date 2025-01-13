Финалисты фестиваля «Таврида.Арт» записали саундтреки для сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», который вышел на онлайн-платформе Wink 1 января. Песни главных героев озвучили музыкальный исполнитель Женя Трофимов и резидент арт-кластера Анастасия Белявская. Музыкальным продюсером сериала стала руководитель службы музыкальной индустрии «Таврида.АРТ» Анна Храмова, а саунд-продюсерами — резиденты «Таврида.АРТ» Илья Аноприев и Олег Сидоров.
«Композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов, музыкальное открытие этого года, а одной из музыкальных исполнительниц — певица и блогер, участница шоу „Голос“, резидент арт-кластера „Таврида“ Анастасия Белявская», — заявили в пресс-службе организации. В число авторов песен также вошли резиденты «Тавриды» Илья Аноприев и Олег Сидоров. Сам сериал был снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» рассказывает о романе богатой наследницы и простого парня из провинциального города. Главные роли исполнили актриса Ника Здорик (Катя Орлова) и актер Сергей Городничий (Леха Данилин). Сериал включает восемь серий по 50 минут и содержит 45 музыкальных произведений. В проекте также участвовали известные продюсеры и актеры, такие как Федор Бондарчук и Ирина Паутова.
«Таврида.АРТ» — платформа для реализации молодежного потенциала в культуре и искусстве, организуемая при поддержке Росмолодежи. С 2015 года она трансформировалась из образовательного форума в арт-кластер, а в 2023 году стала первым в России молодежным туристическо-просветительским кластером.
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