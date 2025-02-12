Мошенники наживались на здоровье блокадников и ветеранов в Петербурге

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Мошенники звонили пожилым людям, сообщая о критическом состоянии их здоровья
Мошенники звонили пожилым людям, сообщая о критическом состоянии их здоровья Фото:

Следственные органы Петербурга завершили расследование дела о мошенничестве, в котором участвовали лица, выдававшие себя за медицинских работников. Обвиняемые обманывали пожилых людей, убеждая их в необходимости срочного лечения. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых участников организованной группы, которые под видом медицинских работников обманом выманивали у пенсионеров крупные суммы денег под предлогом необходимости неотложного лечения. Многие из потерпевших — ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.

Преступная группа, созданная 50-летним жителем Ставропольского края, действовала с июня по декабрь 2023 года. Они звонили пожилым людям, сообщая о критическом состоянии их здоровья и необходимости приобретения дорогостоящих лекарств. После психологической обработки курьеры доставляли жертвам дешевые препараты, получая за них крупные суммы денег.

За время своей деятельности мошенники обманули 35 женщин из Санкт-Петербурга и Москвы на сумму около 17 миллионов рублей. Из этой суммы обвиняемые добровольно возместили лишь часть. Уголовное дело о хищении денежных средств направлено в Выборгский суд Петербурга. Все участники группы ожидают суда под стражей.

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Следственные органы Петербурга завершили расследование дела о мошенничестве, в котором участвовали лица, выдававшие себя за медицинских работников. Обвиняемые обманывали пожилых людей, убеждая их в необходимости срочного лечения. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых участников организованной группы, которые под видом медицинских работников обманом выманивали у пенсионеров крупные суммы денег под предлогом необходимости неотложного лечения. Многие из потерпевших — ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Преступная группа, созданная 50-летним жителем Ставропольского края, действовала с июня по декабрь 2023 года. Они звонили пожилым людям, сообщая о критическом состоянии их здоровья и необходимости приобретения дорогостоящих лекарств. После психологической обработки курьеры доставляли жертвам дешевые препараты, получая за них крупные суммы денег. За время своей деятельности мошенники обманули 35 женщин из Санкт-Петербурга и Москвы на сумму около 17 миллионов рублей. Из этой суммы обвиняемые добровольно возместили лишь часть. Уголовное дело о хищении денежных средств направлено в Выборгский суд Петербурга. Все участники группы ожидают суда под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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