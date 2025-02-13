Российский бизнес предупредили о повышении ежемесячных выплат

РБК: российский бизнес столкнется с ростом отчислений за музыку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России пересмотрели ставки отчислений за музыку
В России пересмотрели ставки отчислений за музыку Фото:

Российский бизнес столкнется с увеличением ежемесячных отчислений по новым ставкам Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно расчетам, проведенным с помощью онлайн-калькулятора компании «Кубик Медиа», новые ставки приведут к росту выплат для большинства предприятий, использующих музыкальное сопровождение в своей деятельности.

«Кофейня площадью 100 квадратных метров: рост на 18% — с 6,8 тысячи до восемь тысяч рублей. Ресторан площадью 100 квадратных метров: рост на 8% — с 7,4 тысячи до восемь тысяч рублей», — сообщил РБК. «Кубик Медиа» подтвердила корректность расчетов.

Владельцы торговых центров площадью пять квадратных метров столкнутся с увеличением выплат на 12% — с 22,7 тысячи до 25,5 тысячи рублей. При этом для фитнес-клубов площадью 250 квадратных метров размер отчислений останется прежним — девять тысяч рублей.

Онлайн-калькулятор компании «Кубик Медиа» позволил оценить изменения для объектов в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ставки отчислений варьируются в зависимости от типа и размера объекта, что делает изменения значимыми для широкого круга предпринимателей, использующих музыкальное сопровождение в своей деятельности.

Ранее РАО изменило порядок выплат для бизнеса за использование музыки в кафе, магазинах и торговых центрах. Это произошло в первые с марта 2019 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский бизнес столкнется с увеличением ежемесячных отчислений по новым ставкам Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно расчетам, проведенным с помощью онлайн-калькулятора компании «Кубик Медиа», новые ставки приведут к росту выплат для большинства предприятий, использующих музыкальное сопровождение в своей деятельности. «Кофейня площадью 100 квадратных метров: рост на 18% — с 6,8 тысячи до восемь тысяч рублей. Ресторан площадью 100 квадратных метров: рост на 8% — с 7,4 тысячи до восемь тысяч рублей», — сообщил РБК. «Кубик Медиа» подтвердила корректность расчетов. Владельцы торговых центров площадью пять квадратных метров столкнутся с увеличением выплат на 12% — с 22,7 тысячи до 25,5 тысячи рублей. При этом для фитнес-клубов площадью 250 квадратных метров размер отчислений останется прежним — девять тысяч рублей. Онлайн-калькулятор компании «Кубик Медиа» позволил оценить изменения для объектов в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ставки отчислений варьируются в зависимости от типа и размера объекта, что делает изменения значимыми для широкого круга предпринимателей, использующих музыкальное сопровождение в своей деятельности. Ранее РАО изменило порядок выплат для бизнеса за использование музыки в кафе, магазинах и торговых центрах. Это произошло в первые с марта 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...