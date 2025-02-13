Российский бизнес предупредили о повышении ежемесячных выплат

Российский бизнес столкнется с увеличением ежемесячных отчислений по новым ставкам Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Согласно расчетам, проведенным с помощью онлайн-калькулятора компании «Кубик Медиа», новые ставки приведут к росту выплат для большинства предприятий, использующих музыкальное сопровождение в своей деятельности.
«Кофейня площадью 100 квадратных метров: рост на 18% — с 6,8 тысячи до восемь тысяч рублей. Ресторан площадью 100 квадратных метров: рост на 8% — с 7,4 тысячи до восемь тысяч рублей», — сообщил РБК. «Кубик Медиа» подтвердила корректность расчетов.
Владельцы торговых центров площадью пять квадратных метров столкнутся с увеличением выплат на 12% — с 22,7 тысячи до 25,5 тысячи рублей. При этом для фитнес-клубов площадью 250 квадратных метров размер отчислений останется прежним — девять тысяч рублей.
Онлайн-калькулятор компании «Кубик Медиа» позволил оценить изменения для объектов в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ставки отчислений варьируются в зависимости от типа и размера объекта, что делает изменения значимыми для широкого круга предпринимателей, использующих музыкальное сопровождение в своей деятельности.
Ранее РАО изменило порядок выплат для бизнеса за использование музыки в кафе, магазинах и торговых центрах. Это произошло в первые с марта 2019 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.