Стало известно состояние пострадавших во взрыве на пороховом заводе под Рязанью

В стационарах Москвы и Рязанской области продолжают лечиться 29 человек, пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области 15 августа. Из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, 16 пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и московских больницах, еще 13 остаются в стационарах Рязани. Четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. Состояние семи человек оценивается как тяжелое, остальные пациенты — в состоянии средней степени тяжести. Слова Кузнецова приводит ТАСС.
Для оказания помощи были задействованы 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, а также специалисты федерального уровня. Лечение и реабилитация пострадавших находятся на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Взрыв в пороховом цехе завода «Эластик» произошел утром 15 августа. По официальным данным, пять человек погибли, еще более ста получили ранения различной степени тяжести. Причины происшествия выясняются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
