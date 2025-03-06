Российский флаг найден гостями саммита ЕС во время перекуса

В буфете саммита ЕС нашли российский флаг
Во время саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе обнаружили российский флаг. Он оказался в буфете, в гирлянде среди флагов других стран. Об этом сообщает издание Euractiv.
«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты перекусывают в буфете, где их встречает российский флаг», — говорится в материале издания. Саммит, проходящий 6 марта, посвящен оборонной проблематике и конфликту на Украине. Европейские лидеры обсуждают мир и гарантии безопасности.
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