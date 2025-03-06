Российский флаг найден гостями саммита ЕС во время перекуса

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В буфете саммита ЕС нашли российский флаг
В буфете саммита ЕС нашли российский флаг Фото:

Во время саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе обнаружили российский флаг. Он оказался в буфете, в гирлянде среди флагов других стран. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты перекусывают в буфете, где их встречает российский флаг», — говорится в материале издания. Саммит, проходящий 6 марта, посвящен оборонной проблематике и конфликту на Украине. Европейские лидеры обсуждают мир и гарантии безопасности.

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Во время саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе обнаружили российский флаг. Он оказался в буфете, в гирлянде среди флагов других стран. Об этом сообщает издание Euractiv. «Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты перекусывают в буфете, где их встречает российский флаг», — говорится в материале издания. Саммит, проходящий 6 марта, посвящен оборонной проблематике и конфликту на Украине. Европейские лидеры обсуждают мир и гарантии безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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