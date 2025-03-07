Российские семьи с детьми смогут получить 100 тысяч рублей: правда или фейк?

Распространившаяся в социальных сетях информация о том, что все российские семьи с детьми вне зависимости от доходов могут получить единоразовую выплату в размере 100 тыс рублей, является фейком. Это удалось выяснить корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению недостоверных данных.
«[Президент РФ Владимир] Путин поручил Минфину [РФ] обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми в размере 100 тыс рублей на каждого ребенка до 18 лет в соответствии с указом №775 „О мерах социальной поддержки семей“. Данная выплата не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки и назначается без оценки нуждаемости семей!» — пишут авторы публикаций. Однако на самом деле указ №775 называется по-другому, а выплату 100 тыс рублей могут получить не все семьи.
Указ №775 называется «Об учреждении ордена „Родительская слава“», он опубликован на сайте Кремля. В нем упоминается, что получившим награду назначается денежное поощрение, но оно равняется 500 тыс рублей, а не 100 тыс. Выплата в 100 тыс рублей семьям с детьми существует, но ее могут получить только пострадавшие от обстрелов ВСУ. Об этом писал ТАСС: «Правительство РФ выделило средства для единовременных выплат по 100 тыс. рублей на детей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины».
Ранее URA.RU разбирало похожее сообщение о том, что семьи с детьми могут получить выплату 100 тыс рублей. Оно тоже оказалось фейком.
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