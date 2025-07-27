В Кемерове курьер похищал заказанные мобильные телефоны

Кемеровский курьер похитил 3 смартфона на сумму 350 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За данное преступление мужчине грозит до шести лет лишения свободы
За данное преступление мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото:

В Кемерове курьер, работающий в службе доставки интернет-магазина, присваивал себе мобильные телефоны, возвращенные клиентами после отказа от покупки. Общая сумма ущерба от похищенных устройств составила 350 тысяч рублей. Об этом пишет портал A42.Ru.

«28-летнего кемеровчанина обвиняют по статье „Присвоение или растрата“. С августа 2024 года по март 2025 года он в случае отказа покупателей от заказов вскрывал коробки и похищал гаджеты, а затем возвращал восстановленную упаковку на склад.», — говорится в материале A42.Ru. Сумма ущерба от его действий составила 350 тысяч рублей.

До того как продавец заметил отсутствие содержимого в коробках, злоумышленник успел похитить три мобильных телефона. Похищенные устройства он сдал в комиссионный магазин, а полученные за них 85 тысяч рублей направил на выплату своих кредитных обязательств. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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В Кемерове курьер, работающий в службе доставки интернет-магазина, присваивал себе мобильные телефоны, возвращенные клиентами после отказа от покупки. Общая сумма ущерба от похищенных устройств составила 350 тысяч рублей. Об этом пишет портал A42.Ru. «28-летнего кемеровчанина обвиняют по статье „Присвоение или растрата“. С августа 2024 года по март 2025 года он в случае отказа покупателей от заказов вскрывал коробки и похищал гаджеты, а затем возвращал восстановленную упаковку на склад.», — говорится в материале A42.Ru. Сумма ущерба от его действий составила 350 тысяч рублей. До того как продавец заметил отсутствие содержимого в коробках, злоумышленник успел похитить три мобильных телефона. Похищенные устройства он сдал в комиссионный магазин, а полученные за них 85 тысяч рублей направил на выплату своих кредитных обязательств. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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