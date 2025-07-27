Трамп назвал условия оказания помощи Газе

Трамп: США предоставят дополнительную помощь Газе
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Трамп пообещал помощь Газе
Трамп пообещал помощь Газе Фото:

Вашингтон выделит дополнительную помощь для сектора Газа и призвал другие страны подключиться к предоставлению гуманитарной поддержки. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе... Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального», — отметил Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее Трампа раскритиковали за неудачи во внешней политике. Особенно заметны провалы на Ближнем Востоке. Об этом заявили американские эксперты, включая бывшего дипломата Джеймса Джатраса.

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Вашингтон выделит дополнительную помощь для сектора Газа и призвал другие страны подключиться к предоставлению гуманитарной поддержки. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе... Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального», — отметил Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.  Ранее Трампа раскритиковали за неудачи во внешней политике. Особенно заметны провалы на Ближнем Востоке. Об этом заявили американские эксперты, включая бывшего дипломата Джеймса Джатраса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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