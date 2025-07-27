В Германии произошла железнодорожная катастрофа

В Германии с рельсов сошел поезд, есть погибшие
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В Германии поезд сошел с рельс
В Германии поезд сошел с рельс Фото:

В городе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) вблизи границы с Францией произошла крупная железнодорожная авария — с рельсов сошел региональный экспресс, следовавший по маршруту через лесной массив. Об этом сообщает Bild. 

«На месте работают службы экстренного реагирования, число жертв уточняется. В настоящий момент известно о нескольких погибших и большом количестве раненых», — приводит слова представителя полиции агентство Bild.

Ранее в Германии произошел другой инцидент с жертвами — в июне 2025 года в Мелльрихштадте неизвестный напал с ножом на сотрудников энергокомпании, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Оба случая привлекли внимание к вопросам безопасности в стране и действиям экстренных служб.

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В городе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия) вблизи границы с Францией произошла крупная железнодорожная авария — с рельсов сошел региональный экспресс, следовавший по маршруту через лесной массив. Об этом сообщает Bild.  «На месте работают службы экстренного реагирования, число жертв уточняется. В настоящий момент известно о нескольких погибших и большом количестве раненых», — приводит слова представителя полиции агентство Bild. Ранее в Германии произошел другой инцидент с жертвами — в июне 2025 года в Мелльрихштадте неизвестный напал с ножом на сотрудников энергокомпании, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Оба случая привлекли внимание к вопросам безопасности в стране и действиям экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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